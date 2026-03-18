TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi'nde 16-18 Mart tarihleri arasında oynadığı 4. pencere karşılaşmalarında Trabzonspor, Manisa Basket ve Beşiktaş'ı mağlup ederek 12. hafta sonunda 10. galibiyetine ulaştı.

BURSA (İGFA) - Yeni formatıyla oynanan Basketbol Gençler Ligi 2025-26 sezonunda normal sezon 4. pencere karşılaşmalarıyla devam etti.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğinde beş pencere ile oynanacak normal sezonda 4. pencere ayağına Trabzonpor maçıyla başlayan TOFAŞ BGL Takımı, ilk gün maçından 59-72 galip ayrılırken, ikinci gün mücadelesinde de Manisa Basket'i 74-64 mağlup etmeyi başardı.

4. Pencerenin üçüncü ve son gününde Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Bursa ekibi, karşılaşmadan 75-81 üstünlükle ayrılarak bu pencerede 3'te 3 yaptı. Bu sonuçlarla 12 haftası geride kalan normal sezonda 10 galibiyete ulaşan TOFAŞ, son pencere olan 5. pencere karşılaşmalarını 17-18-19 Nisan 2026 tarihlerinde oynayacak.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.