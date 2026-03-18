İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında '3.Geleneksel Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası' düzenledi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve iki gün süren turnuvada, Türkiye'nin 11 farklı ilinden katılım sağlayan 320 sporcu hamlelerini konuşturdu.7-16 yaş arası sporcuların katıldığı ve 5 farklı kategoride altı turun oynandığı turnuva ödül töreniyle sona erdi. Heyecan dolu müsabakaların ardından turnuvada ilk 3'e girenlere derece kupaları ve para ödülü takdim edildi.