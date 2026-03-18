SMS Grup Efeler Ligi'nde daha önceden play-off'u garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 25. haftada sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti

BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında ilk seti 25-18 kaybetti.

İkinci sette oldukça etkili bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibine 25-17 üstünlük sağladı.

Nefes kesen üçüncü seti 25-21 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve ligin ilkyarısında olduğu gibi rakibine yine şans tanımadı.

Bu sonuçla üst üste 3 olmak üzere 24. maçında 14. galibiyetini alan Bursa Büyükşehir Belediyespor 6. sıraya yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son maçı olan 26. haftada 22 Mart 2026 Pazar günü deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadeleyi tribünden takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de maç sonrası sahaya inerek sporcuları tek tek tebrik etti.