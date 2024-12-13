Ligde 9’da 9 yapan ve resmi maçlarda bu sezon hiç kaybetmeyerek 17 maçlık galibiyet serisi bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı, 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 10. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor.

Ligde son olarak sahasında Anadolu Efes’i deviren ve 9’da 9 yaparak zirvede yer alan Bursa ekibi, bu unvanını İstanbul deplasmanında korumaya çalışacak.

FIBA Europe Cup’ta da hafta içerisinde Portekiz temsilcisi FC Porto’yu deplasmanda 87-95 yenmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, bu galibiyetle 2024-2025 sezonunda resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 17 maça çıkarırken, Mavi Yeşilli takımda sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim Fenerbahçe Beko deplasmanında forma giyemeyecek. Rakip Fenerbahçe Beko, ligde şu ana kadar tek yenilgisini 5. haftada sahasında Aliağa Petkimspor’a karşı alırken; Sarı Lacivertliler Euroleague’de ise 12 Aralık Perşembe günü evinde AS Monaco’ya 69-99 kaybetmişti.

14 Aralık Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak 10. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.