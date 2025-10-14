Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşmanın biletleri biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 14.00'den itibaren açık olacak.

İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya evinde oynaması gereken maçı yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan'da oynayan Bursa ekibi, 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile oynanacak D Grubu 3. hafta mücadelesinde basketbol severleri Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'na davet ediyor.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 28 Ekim Salı günü saat 20.00'de İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının biletleri Biletix'te satışa çıktı.

