Bursa'nın köklü kulüplerinden Beyazıt Gençlik Spor Kulübü, bağımlılıklarla(sosyal medya vb) mücadeleye dikkat çekmek ve gençleri sağlıklı bir geleceğe yönlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

BURSA (İGFA9 - Bursa Beyazıt Gençlik Spor Kulübü 2. Başkanı, aynı zamanda Hukuk Danışmanı ve Psikolog olarak görev yapan Gülşen Hanım'ın öncülüğünde ve sponsorluğunda hayata geçirilen bu özel proje, 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Çekirge Kır Bahçeleri'nde gerçekleştirilecek.

'BAĞIMLILIĞA HAYIR' temasıyla düzenlenecek lansman gecesinde, sporun birleştirici gücüyle toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikte ayrıca, KAF Reklam Akademi iş birliğiyle yürütülecek sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kulüp hocalarının belirleyeceği 15 gence yapay zekâ destekli sertifikalı dijital mesleki eğitimler sunulacağı duyurulacak.

Gençlerin hem sporda hem de dijital alanda güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu gece, spor camiası, yerel yöneticiler ve eğitim dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek.

Kulüp yetkilileri, 'Bağımlılıkla mücadele yalnızca bir farkındalık değil, geleceğe sahip çıkma mücadelesidir. Bizler, bu bilinçle gençlerimizi sağlıklı bir yaşam ve bilinçli bir gelecek için desteklemeye devam edeceğiz' mesajını paylaştı.