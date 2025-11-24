BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'i ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir'in elinden buldu. Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada televizyon molasına 13-11 önde girdi. Mola dönüşü konuk ekip Ercan Osmani'nin üçlüğüyle öne geçerken, kalan bölümde Lynn Kidd ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, Tolga Geçim'in son saniye üçlüğüyle ilk çeyreği 22-22 eşitlikle tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında TOFAŞ Basketbol Takımı, Lynn Kidd ile sayılar bulsa da 14.30'da Anadolu Efes 7 sayılık fark yakaladı: 28-35. Marek Blazevic, Furkan Korkmaz, Alex Perez ve Hugo Besson'un basketleriyle arayı kapatan Mavi Yeşilli takım, Hugo Besson ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla soyunma odasına girerken skoru 47-47 eşitledi.

Üçüncü periyoda Alex Perez'in üçlüğüyle öne geçerek başlayan TOFAŞ, rakibin 8-0'lık serisine engel olamayınca skor 50-55'e geldi. Bu seriye Furkan Korkmaz'ın basketleri son verirken, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim'in sayıları sonrası son çeyreğe 59-60 konuk takım üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyodun başında rakip sayılarına Özgür Cengiz, Maxwell Lewis ve Tolga Geçim ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Isaiah Whaley ve Alex Perez'in üçlükleriyle bitime 4.20 kala 72-70 öne geçti. Hugo Besson ve Alex Perez'in sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başaran Bursa temsilcisi, Marek Blazevic'in sayılarıyla parkeden 86-79 galip ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 18 sayı-10 asist ile double-double yaparak maçın adamı olurken; Yiğitcan Saybir 13 sayı; Marek Blazevic 12 sayı; Furkan Korkmaz ve Hugo Besson 10'ar sayıyla katkı verdi.

Bu sonuçla ligde evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek 5. galibiyetini alan TOFAŞ Basketbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilecek ara sonrası Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında 5 Aralık Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.