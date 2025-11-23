Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, MOTUL ve Sony katkılarıyla düzenlenen ve 5 ayrı kategoride 51 sporcunun mücadele ettiği Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyon, kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edildi.

Micro kategoride Ali Ersin Yücesan, Mini kategoride Ali Sururi Akgün, Junior kategoride Erin Ünlüdoğan, Senior kategoride Onur Müldür ve Master kategoride de Gün Taşdelen birincilikleri ile sonuçlanan yarışın takımlar birincisi ise, 5 kategoride de birincilik kazanan Dynamic Racing Team oldu.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 13-14 Aralık tarihlerinde Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan 7. ayak yarışları ile sona erecek.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 6.Ayak Sonuçlar

MICRO KATEGORİ

1. Ali Ersin Yücesan

2. İlmen Yılmaz

3. Arda Bilyanov

MINI KATEGORİ

1. Ali Sururi Akgün

2. Uygar Arslan Birgili

3. Cem Karakömür

JUNIOR KATEGORİ

1. Erin Ünlüdoğan

2. Demir Sağım

3. Rüzgar Tırınk

SENIOR KATEGORİ

1. Onur Müldür

2. Ayşe Çebi

3. Ömer Ulaş Akbağ

MASTER KATEGORİ

1. Gün Taşdelen

2. Murathan Gür

3. Murat Can Eğilmez

TAKIMLAR KLASMANI

1. Dynamic Racing Team