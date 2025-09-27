Tofaş Basketbol Takımı, ligde 2025-2026 sezonunun açılışı haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezona Emil Rajkovic yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla girecek olan TOFAŞ, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Lige galibiyetle başlamak isteyen Bursa temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi taraftarının önünde kazanmayı hedeflerken; Mavi Yeşilliler sezonun ilk maçında Bursalı basketbol severlerin desteğini bekliyor.

Bu akşam Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 1. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın bilet satışları biletix.com (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından devam ederken, maç günü salon bilet gişesi (bilet kalması durumunda) saat 14.00’den itibaren açık olacak.

BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.