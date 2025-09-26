Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitarın büyüsü 14’üncü kez sahneye taşındı

Girişim özelliklerine göre dış ticaret verileri açıklandı...

Tofaş Basketbol Takımı, ligde 2025-2026 sezonunun açılışı haftasında sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu önemli maç saat 20.30’da başlayacak. BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezona Emil Rajkovic yönetiminde ve yenilenen kadrosuyla girecek olan TOFAŞ, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak.

