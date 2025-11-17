TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'ye karşı 20 sayı geriden gelip bitime 1 dakika kala öne geçmeyi başarsa da devamını getiremeyince parkeden 78-72 mağlup ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediye'ye konuk oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu.

Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren Bursa ekibi, Özgür Cengiz'in basketi sonrası 5. dakikada televizyon molasına 8-10 önde girdi. Hugo Besson, Lynn Kidd ve Joe Thomasson ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, ilk çeyreği 16-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda TOFAŞ Basketbol Takımı Maxwell Lewis'in basketiyle başlasa da ev sahibi takım bulduğu 9-0'lık seri ile skoru 25-19'a getirdi. Bu seriye Joe Thomasson'un basketi son verirken, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ve Tolga Geçim'in sayıları 15.30'da takımı 25-27 öne geçirdi. Kalan bölümde rakip sayılarına Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic ile yanıt veren konuk ekip, Hugo Besson'ın üçlüğü sonrası soyunma odasına 38-35 geride girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf ev sahibi takım olurken, Merkezefendi Belediyesi 25. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 52-39. Mola dönüşü fark 18'e (57-39) çıkarken, Isaiah Whaley'in üçlüğüne karşılık Ömercan İlyasoğlu'ndan geldi.

Isaiah Whaley ve Joe Thomasson'ın basketleri sonrası son çeyreğe 62-48 geride giren TOFAŞ Basketbol Takımı, dördüncü periyodun başında Joe Thomasson ve Maxwell Lewis'in üçlükleri sonrası Hugo Besson'un turnike basketiyle 31.20'de farkı 7'ye indirdi: 62-55. TOFAŞ'ın 13-0'lık serisine Roko Badzim'in orta mesafeli basketi son verirken, son 7 dakikaya 66-55 ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi. Yiğitcan Saybir'in üçlüğü sonrası Joe Thomasson'un pota altı basketiyle bitime 5.40 kala fark 6'ya (66-60) inerken, Joe Thomasson'un sayıları son 4 dakikaya girerken skoru 68-65 yaptı. Hugo Beson'un basket faul sayıları bitime 3.28 kala farkı 1'e (69-68) çekerken, Hugo Besson ve Marek Blazevic'in sayıları bitime 1.09 kala Mavi Yeşillileri 71-72 öne geçirdi. Ancak kalan bölümde üst üste atışlardan yararlanamayan TOFAŞ parkeden 78-72 mağlup ayrıldı.

Denizli deplasmanında TOFAŞ'ta Joe Thomasson 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson 14'er sayı kaydetti.

Ligde sıradaki maçını 23 Kasım Pazar günü sahasında Anadolu Efes ile yapacak TOFAŞ Basketbol Takımı, 9. hafta mücadelesini Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'da yapacak.