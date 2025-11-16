Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 63 kg K-1 kategorisinde ringe çıkan Mert Demir, gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. 60 kg K-1 kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı ise zorlu müsabakaların ardından Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Her iki sporcu da profesyonel kariyerlerine yeni başarılar ekleyerek hem kulüplerine hem de ilçelerine büyük gurur yaşattı.

BAŞARININ MİMARI: ANTRENÖR FEHMİ PİLİÇ

Sporcuları müsabakalara hazırlayan Antrenör Fehmi Piliç, 'Sporcularımız, disiplini ve azmiyle geleceğin şampiyonları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. İlimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İnşallah ilerleyen maçlarda ülkemizi de gururla temsil edecekler. Bütün sporcularımı tebrik ederim' dedi. Pazaryeri Spor Kulübü'nün bu başarısı, ilçede sporculara moral ve motivasyon kaynağı olurken, gelecekteki turnuvalar için de büyük umut verdi.