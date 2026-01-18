BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin açılış haftası olan 16. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu. Rakip sayılarına Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic ile karşılık vererek 6. dakikada televizyon molasına 9-14 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Maxwell Lewis'in üçlüğü sonrası Jordan Floyd ve Lynn Kidd ile sayılar bularak ilk periyodu 19-23 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Jordan Floyd'un basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 11.30'da ev sahibi takım 26-25 öne geçti. Fenerbahçe Beko 12.30'da farkı 5'e (30-25) çıkartırken, Bursa ekibi rakibin 9-0'lık serisien Tolga Geçim'in üçlüğüyle son verdi. Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in elinden bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 1'e (36-35) indiren Mavi Yeşilliler, kaptan Tolga'nın üçlüğüyle skoru 38-38 eşitlese de soyunma odasına 45-38 geride girdi.

Üçüncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan TOFAŞ, Marek Blazevic ve Alex Perez'in basketleriyle 23. dakikada farkı 3'e indirdi: 45-42. Rakip sayılarına Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Lynn Kidd ile karşılık veren Bursa ekibi, rakip üçlüklerine engel olamayınca 27. dakika sonunda fark çift hanelere çıktı: 61-51. Çeyrek sonunda rakip sayılarına Furkan Korkmaz ve Jordan Floyd ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı son çeyreğe 68-59 geride girdi.

Dördüncü periyoda Jordan Floyd ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle karşılık veren Bursa temsilcisi, 32. dakikada skoru 74-66 yapsa da Fenerbahçe Beko bitime 6.36 kala 14 sayılık fark yakaladı: 82-68. Kalan bölümde Özgür Cengiz, Maxwell Lewis ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bulan TOFAŞ, arayı kapatmaya çalışsa da parkeden 90-82 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko deplasmanında TOFAŞ'ta Jordan Floyd 14 sayı; Yiğitcan Saybir 11 sayıyla çift hanelere çıkarken; Hugo Besson ve Furkan Korkmaz'dan 9 sayılık katkı geldi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da evinde Galatasaray MCT Technic ile yapacak. Bursa ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk hafta mücadelesinde ise 20 Ocak Salı günü saat 20.00'de evinde Alman temsilcisi Alba Berlin ile kozlarını paylaşacak.