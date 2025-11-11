TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonuna 3'te 3 galibiyet ile başladı. Mavi Yeşilliler, yeni format ile oynanan ligin normal sezonunun ilk penceresinde Fenerbahçe'yi 65-52; Galatasaray'ı 73-53 ve Türk Telekom'u ise 56-54'lük skorlarla mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) 2025-2026 sezonu heyecanı başladı.

Yeni sezonda Fırat Yavuz baş antrenörlüğünde parkede yerini alan TOFAŞ BGL Takımı, 9-10-11 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul'da oynanan ilk pencere maçlarını yenilgisiz tamamlarken, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde yeni formatıyla düzenlenen organizasyonun ilk ayağında Bursa ekibi 3'te 3 yaptı.

İlk gün maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelen TOFAŞ, parkeden 65-52 ayrılarak sezona galibiyetle başlarken; ikinci gün maçında ise Mavi Yeşilli takım Galatasaray'ı 73-53 mağlup etmeyi başardı.

Üçüncü gün maçında ise Türk Telekom ile kozlarını paylaşan TOFAŞ BGL Takımı, parkeden 56-54 galip ayrılarak ilk pencereyi 3 galibiyetle kapattı. Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere müsabakaları 19-20-21 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. Bursa ekibi bu pencerede ilk gün Mersin Spor Kulübü; ikinci gün Onvo Büyükçekmece Basketbol ve üçüncü gün Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Normal sezon, her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlandı. Sezon, beş farklı döneme ayrılırken, her pencerede takımlar üçer maç yapacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, BGL Dörtlü Final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.