23 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletleri biletix.com'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00'den itibaren açık olacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda 4'te 4 yapan TOFAŞ, 9. haftada Anadolu Efes'i ağırlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 23 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Anadolu Efes ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. mücadelesinin biletleri Biletix'te satışta.

