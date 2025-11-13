Efes Selçuk Belediyesi'nin, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü anısına düzenlediği 'Ataya Saygı' Satranç Turnuvası, heyecan dolu final müsabakalarıyla sona erdi.

İZMİR (İGFA) - İki gün süren turnuvanın final gününde, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren çocuklara ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Turnuva Direktörü Recep Minas, Kütüphane Müdürü Vedat Yolcu ve Turnuva Gözlemcisi olarak görev alan Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş takdim etti.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Farklı yaş gruplarından toplamda 145 çocuğun katıldığı turnuvada 8 Yaş Ve Altı Kategorisinde; En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu Aylin Batum, kategori birincisi Ege Günaydı, ikinci Uras Karakuş, üçüncü Aylin Batum, dördüncü Hilal Asya Örten, beşinci ise Tuna İzmirden oldu.

10 Yaş Ve Altı Kategorisinde en iyi derece yapan kadın sporcu Hilal Tomris Örten madalya ve kupa almaya hak kazanırken kategori birincisi Arda Topçuoğlu, ikinci Hilal Tomris Erten, üçüncü Ege Tuğrul Keskin, dördüncü Kartal Kerem Kara, beşinci Mert Üstündağ oldu.

14 Yaş Ve Altı Kategorisinde En İyi Derece Yapan Kadın Sporcu Asel Pakalın, kategori birincisi Oytun Toprak Sezer, ikincisi Ali Yusuf Özkara, üçüncüsü Kerem Alp Avcı, dördüncüsü Hamza İbrahim Fırlayış, beşincisi Musa Utku Alaşık oldu.

Açık Kategoride ise en iyi derece yapan kadın sporcu Berra Sertoğlu, kategori birincisi Erdem Kutlar, ikincisi Tolga Güneş, üçüncüsü Furkan Alp Aslan, dördüncüsü Mustafa Arayan, beşincisi ise Tuna Sezgin oldu.

'TURNUVANIN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Turnuvaya, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden katılan sporculara ve ailelerine teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin; 'Bu anlamlı günde, Ataya Saygı Satranç Turnuvası'nda bizleri yalnız bırakmadığınız için, ülkemizin çeşitli illerinden, ilçelerinden katkı sunduğunuz için herkese çok teşekkür ederim. İki gün boyunca sporcu çocuklarımız çalıştı, mücadele etti. Ödüle hak kazanan çocuklarımız var ama benim gözümde hepsi birinci, hepsi ödülü kazandı. Hiç üzülmeyin çocuklar, çalışmaya devam edin. Turnuvanın anlamı çok büyük. Ataya Saygı turnuvası bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. İzmir Satranç İl Federasyonu'ndaki hocalarımıza, hakemlerimize, Kütüphane Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız' dedi.

'YÜKSEK KATILIMLI BİR TURNUVA OLDU'

Bahar döneminde bir turnuva daha düzenleneceğin müjdesini veren Uluslararası Hakem ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Abuzer Altıntaş; 'Konuşmama öncelikle Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu hafta Atatürk Haftası'nda okulların kapalı olması sebebiyle sizinle burada buluştuk. Yüksek katılımlı bir turnuva oldu. Ege Bölgesi'nin hemen hemen bütün illerinden katılımcılar geldi. İzmir'in birçok ilçesinden sporcularımız burada. Sizler satranç oynamaya devam ettiğiniz sürece dilerim ki Efes Selçuk Belediyesi bize daha çok ev sahipliği yapar. Önümüzdeki bahar aylarında da burada tekrar bir turnuva gerçekleştireceğiz. Sizleri önümüzdeki turnuvalara da bekliyoruz. Satranç dolu günler diliyorum' dedi.

ÇOCUKLAR TURNUVADAN MEMNUN AYRILDI

Kızlar kategorisinde 1. olan Milli Takım sporcusu Tomris Hilal Örten turnuva için Kayseri'den geldiğini belirterek; 'Turnuvamız çok güzel geçti. Turnuvada en çok organizasyonu sevdim. Turnuva salonu çok güzeldi. Tekrar turnuvaya gelmeyi çok isterim' dedi.

Turnuvaya Efes Selçuk'tan katılan Çınar Bozkurt; 'Turnuva çok güzel hazırlanmış. Satranca babamla birlikte başladım. Sonra da bu turnuvaya katıldım. Satranç oynamayı çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim' dedi.

İki yıldır satranç oynadığını belirten Efes Selçuklu Rüya Gülbay; 'Turnuvanın kitapların içinde olması çok hoşuma gitti. Çünkü ben kitapları çok seviyorum. Herkesi satranç turnuvalarına davet ediyorum' dedi.

Turnuvaya Bayraklı'dan katılan Bilge Özkara: 'Satranç turnuvamız çok güzel geçti. Bu turnuvada yeni arkadaşlarım oldu. Katıldığım için mutluyum' dedi.