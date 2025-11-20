MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası altıncı ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, MOTUL ve Sony katkılarıyla düzenlenen Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda, micro, mini, junior, senior, master olmak üzere 5 ayrı kategoride 51 sporcu mücadele edecek.

22 Kasım Cumartesi sabahı antrenman seanslarıyla başlayacak organizasyonda, sıralama turları saat 10.20, eleme yarışları ise saat 12.00'de başlayacak. 23 Kasım Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren yarı finaller ile devam edecek olan organizasyonun final yarışları ise saat 13.00'de başlayacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek Kocaeli Karting Yarışı, ayrıca saat 13.00'den itibaren HT Spor YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.