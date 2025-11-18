Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 Fon Denetçi Yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav düzenleyecek. Başvurular 18-31 Aralık 2025 tarihlerinde yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9'uncu derece kadrolara 10 Fon Denetçi Yardımcısı alınacağını duyurdu.

Adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavına tabi tutulacak.

Başvurular, 18 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden 'TMSF - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' ya da kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların; siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık ve finans gibi ilgili fakülte ve bölümlerden veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen programlardan mezun olmaları gerekiyor.

2024-2025 KPSS'de belirtilen puan türlerinin birinden en az 75, YDS/E-YDS'nin (İngilizce, Fransızca, Almanca) 2023-2025 yılları arasındaki sınavlarından en az 50 puan alınması şart.

KPSS puanına göre yapılacak sıralamada ilk 200 aday yazılı sınava çağrılacak. Yaş şartı ise sınav yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde belirlendi. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel nitelikler ile TMSF ve bankacılık mevzuatında belirtilen ek şartların sağlanması gerekiyor.

YAZILI SINAV 24-25 OCAK'TA İSTANBUL'DA

Yazılı sınav, 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü İktisat Fakültesi Ek Bina-1'de yapılacak ve her iki gün de saat 10.00'da başlayacak.

Alan bilgisi bölümü klasik, genel kültür-genel yetenek bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için her bölümden en az 60, ağırlıklı ortalamada ise en az 70 puan almaları gerekiyor.

SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda da en az 70 puan alma şartı yer alıyor.

Başarı notu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıyla hesaplanacak. En yüksek puanlı adaylar arasından 10 asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenecek.

Sınav sonuçları, TMSF'nin internet sitesinden ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla bildirim yapılmayacak.