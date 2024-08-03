Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk ve beraberindeki yöneticiler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yönelik ziyaretler sürüyor. Ziyaretler kapsamında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Sevim Güllü ve Remzi Yılmaz, Başkan Ünlüce’yi ziyaret ettiler. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da hazır bulundu.

Komite yönetimi, TMOK tarafından bu yıl başlatılan ve Fair Play ruhunun anneler üzerinden yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan “Fair Play Annesi” projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Ünlüce de, komite yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Ünlüce’ye, Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle hazırlanan Fair Play Şeref Madalyası ile Fair Play Rozeti takdim edildi.