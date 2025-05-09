Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ankara’daki Eksper ve Muhasebe Kursu’nda personelle bir araya geldi. Güldal, TMO’nun faaliyetlerini paylaşarak kurumsal yapıya vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2025 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında Ankara Güvercinlik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “Eksper ve Muhasebe Kursu”nu ziyaret etti.

Kursiyerlerle bire bir ilgilenerek samimi bir sohbet gerçekleştiren Güldal, TMO’nun son dönemdeki faaliyetlerini ve güçlü kurumsal yapısını anlattı.

Çalışma hayatlarında başarılar dileyen Güldal, yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutlayarak, personelin görev yaptığı iş yerlerindeki tüm mesai arkadaşlarına selam ve iyi dileklerini iletti.

Eğitim, personelin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.