100. yılını kutlamaya hazırlanan Evyap, Ar-Ge departmanının öncülüğünde, Ahbap Derneği iş birliğiyle “Kendine İyi Bak Gençlik” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım ve hijyen markası Evyap, Ar-Ge departmanının liderliğinde “Kendine İyi Bak Gençlik Programı”nı başlattı.

Üniversite öğrencilerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik zorluklarına destek olmayı amaçlayan program, 2024-2025 eğitim yılı boyunca 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşacak. Ahbap Derneği ile iş birliği yapılan projenin detayları, paydaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte paylaşıldı.

Evyap Kişisel Bakım Kategorisi Genel Müdürü Özlem Esen, programın TOG 2024 araştırmasına dayanarak geliştirildiğini belirtti. Araştırma, öğrencilerin yüzde 68’inin bursa, yüzde 45’inin psikolojik desteğe ve yüzde 78’inin kültür-sanat etkinliklerine erişimde zorluk yaşadığını ortaya koydu. Esen, “Gençler, ekonomik nedenlerle eğitim ve sosyal yaşamlarında büyük sıkıntılar çekiyor. Programımızla kişisel bakım, hijyen, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını desteklemeyi hedefliyoruz. Her iki ayda bir kişisel bakım paketleri gönderiyoruz. HiDoctor platformu üzerinden psikolojik, beslenme ve spor danışmanlığı sunuyoruz” dedi.

Evyap Ar-Ge Hijyen Grup Müdürü Nimet Uzun Kalender, programın sosyal boyutuna dikkat çekerek, "Biletinial ile iş birliği yaparak her öğrenciye aylık 1000 TL değerinde kültür-sanat bileti sağlıyoruz. Sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklere ücretsiz erişim imkânı sunarak gençlerin sosyal gelişimlerini destekliyoruz" dedi.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ise, projenin önemine vurgu yaptı. Son üç yılda 1 milyon öğrenci maddi nedenlerle eğitimini yarıda bıraktığını belirten Levent, "Bu program, gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Onların yalnız olmadığını hissettirmek için daha fazla projeye ihtiyaç var.” dedi.

Programın etki ölçümlemesi yapılarak gençlerin hayatındaki değişimler takip edilecek.