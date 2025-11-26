TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye'de son haftalarda artan gıda zehirlenmelerine dikkat çekerek, gıda güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, gıda güvenliğindeki zaafiyetin halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Türkiye'de son haftalarda artış gösteren gıda zehirlenmeleri üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu bir basın açıklaması yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, açıklamasında gıda kaynaklı hastalıkların bireylerde akut ve kronik sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, bağışıklığı zayıf çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde bu durumun ölümcül olabildiğini söyledi. Durmuş, 'Gıda kaynaklı hastalıklar ölüme neden olmasa bile ülke ekonomisine zarar vermekte, iş gücü kayıpları yaratmakta ve sağlık sistemine ciddi yük getirmektedir. Ayrıca toplumda gıdaya ve gıda sektörüne olan güveni azaltmaktadır' dedi.

KASIM AYINDA 3 BİN 500 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Gıda zehirlenmesi vakalarının sadece Kasım ayının ilk üç haftasında yaklaşık 3 bin 500 kişiye ulaştığını belirten Durmuş, Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan toplu zehirlenme örneklerini paylaştı. Samsun'dan Karabük'e, Kayseri'den Rize'ye, Bursa'dan Trabzon'a kadar birçok şehirde okul yemekhaneleri, düğünler, restoranlar ve kantinlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri kamuoyunda endişe oluşturduğunu ifade eden Başkan Durmuş, toplu tüketim yerlerinde artan maliyetler nedeniyle düşük kaliteli ürün kullanımının arttığını, hijyen kurallarının ihmal edildiğini, soğuk ve sıcak zincirin sık sık kırıldığını kaydetti.

Durmuş, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, yerel yönetimlere seslenerek izinsiz ve ruhsatsız gıda satışı yapan seyyar tezgâhlara kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

'DENETİM SAYISI ARTIYOR ANCAK ETKİNLİK AZALIYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan Durmuş, denetim ekiplerinin artırılması gerektiğini belirterek, 'Denetçi sayısı artmadığı halde denetim sayısının artırılması etkinliğin düştüğünü göstermektedir. Denetim ekipleri içinde gıda mühendisi sayısı kesinlikle yükseltilmelidir.' diye konuştu.

Hazır yemek sunumu yapan restoran, lokanta, büfe ve fast food işletmelerinde hem işletmecilerin hem çalışanların gıda güvenliği eğitimi almasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Durmuş, sınavlı ve belgeli bir eğitim sisteminin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetmelikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Küçük çaplı gıda işletmelerinin teknik kontrol altında olmamasının ciddi bir boşluk yarattığını belirten Gıda Mühendisleri Odası, bu boşluğun giderilmesi için 'yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı sistemi'nin acilen devreye alınmasını istedi.

BAKANLIKLARA: 'HER KURUMDA GIDA MÜHENDİSİ BULUNMALI'

Bu arada toplu tüketimin yoğun olduğu okullar, askeri birlikler, yurtlar, turizm tesisleri ve cezaevlerinde iç denetim birimlerinde gıda mühendisi bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şube Başkanı Serkan Durmuş, gıda hileleri ve güvenlik ihlallerine verilen cezaların caydırıcı olmadığını söyledi.

Durmuş, aynı firmaların isim değiştirerek faaliyet göstermeye devam ettiğine vurgu yaparak, bu nedenle 'Gıda İhtisas Mahkemeleri'nin bir an önce kurulması gerektiğini ifade etti.

TMMOB, gıda güvenliğinin sağlanmasının tüm kurumların asli görevi olduğunu hatırlatarak, 'Temel bir insan hakkı olan güvenli gıdaya ulaşmak ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm önlemler acilen hayata geçirilmelidir. Kamuoyu önünde bir kez daha uyarıyoruz: Gıda güvenliği sağlanmalıdır.' çağrısını yineledi.