Bursa'da Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenledikleri gıda ve hijyen faaliyetinde ilçede faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren fırın, market, işletme gibi alanlarda hijyen koşulları, etiket kontrolü, gıda saklama koşullarının uygunluk durumlarına bakıldı.

Toplam 10 işletmede kontroller yapıldı, bir işletmeye idari işlem uygulandı.

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Çoban'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Gürsu Belediyesi olarak herhangi bir vatandaş şikayetinin bile en ince ayrıntısına kadar incelendiği vurgulandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ' Gıda konusunda hassasiyetimiz son derece yüksek. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için zabıta ekiplerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam edecek' dedi.