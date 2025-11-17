Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla düzenlediği etkinlikler kapsamında tiyatroseverleri, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Tiyatro ekibinin 'Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti' oyunuyla buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği etkinliklerle Denizlili vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katan bu etkinlikler, sanatın farklı dallarını Denizlililerle buluşturarak 'Sanat Şehri Denizli' vizyonunu başarıyla sürdürüyor.



OYUN İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI



Denizli Büyükşehir Belediyesi son olarak Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un hayatına ışık tutan, iki perdelik 'Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamleti' oyunuyla BGST Tiyatro ekibini ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not alırken, oyuncuların performansı uzun süre alkışlandı.



Muhsin Ertuğrul'a Vahram Papazyan ve hayal ürünü Latife Hanım'ın hayaletlerinin eşlik ettiği, tarihi hesaplaşmalarla dolu bu derin eser, tiyatro tarihimizin köşe taşlarını mercek altına aldı. Banu Açıkdeniz, Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin'in rol aldığı ve ekip çalışması ürünü olan oyun, biyografik yapısıyla izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı.



TİYATRO EKİBİNE VE SANATSEVERLERE TEŞEKKÜR



Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, oyunun ardından yaptığı açıklamada, 'Tiyatronun tarihi ve kültürel derinliğini bizlere sunan böylesine önemli bir oyunu Denizli'de izletmekten büyük bir mutluluk duyduk.

Tiyatro, bir toplumun aynasıdır ve biz, bu aynayı Denizlili sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.