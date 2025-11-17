Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 150 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlenmesini içeren çalışmaların toplam maliyetinin 100 milyon TL'yi bulacağı bildirildi.

ASAT yetkilileri, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olası su taşkınlarını önlemek ve şehir içi altyapının sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla bu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

KEPEZ'DE ALTYAPIYA KIŞ ÖNCESİ GÜÇLENDİRME

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar yaklaşık 130 kilometrelik hatta temizlik yapılırken, ana arter ve bulvarlardaki tıkanıklıklar giderilerek altyapı sistemi güçlendirildi.

Kutu menfezler ve toplayıcı hatlar, kombine araçlar ve robot kameralarla detaylı şekilde temizlendi. Ocak ayında Muratpaşa ve Koyaaltı ilçesinde başlayan çalışmalar, Kepez ilçesi Mehmetakif ve Karşıyaka Mahallelerinde devam ediyor.

KIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kepez ilçesinde sürdürülen yağmur suyu hattı temizlik çalışmaları Muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Antalya ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı, Emek Mahallesi Muhtarı Süleyman Kabaağaç, çalışmalar için ASAT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Muhammet Tuna ise, 'Yapılan çalışmalar çok değerli. Geçmişte büyük sıkıntılar olmuştu. Şimdi ise gider ve kanalların temizliğiyle bu problemler büyük ölçüde çözüldü.

Bu çalışmalar sayesinde mahallelerimizde sel ve taşkın korkusunu geride bırakıyoruz. Kış hazırlıkları titizlikle devam ediyor.' şeklinde konuştu.