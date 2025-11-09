Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2025 yılı İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında yürütülen 'İyi Zeytin Gemlik'te Olur' projesiyle 19 üreticiye zeytin selesi ve yaygısı dağıtıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, sürdürülebilir tarımı destekleyerek hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik daha kaliteli ve kalıntısız zeytin üretimini hedefliyor. Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ve çok sayıda üreticinin katıldığı törende, üreticilere zeytin hasadında kullanılacak selesi ve yaygılar teslim edildi.

Programda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Gemlik zeytininin Türkiye'nin yanı sıra dünyada da marka değeri taşıdığını vurguladı. Su kaynaklarının azaldığı günümüzde iyi tarım uygulamalarının öneminin arttığını belirten Doğan, şunları söyledi: 'Artık az suyla, az alanda daha kaliteli üretim yapmamız gerekiyor. Bu da iyi tarım uygulamalarıyla mümkün. Tarımda sadece alın teri değil, akıl teri de gerekiyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz köy köy gezerek çiftçimize bu bilinci anlatıyor. Bu dönüşüm, tarımda verimliliği artıracak büyük bir adım.'

'GEMLİK ZEYTİNİNİ DÜNYAYA TANITMALIYIZ'

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iyi tarım uygulamalarının geleceğe yatırım niteliği taşıdığını belirterek, köylerdeki üreticilerin kooperatifleşme ve birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'nün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Deviren, 'Köylerdeki nüfus azalırken, birlikte üretme kültürünü korumalıyız. Gemlik zeytinini dünya çapında tanıtmak için daha fazla iş birliği ve tanıtım çalışması yapmamız gerekiyor.' dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ise Bursa'nın sanayi kadar tarımda da güçlü bir kent olduğunu belirterek, ilin en önemli tarım ürününün zeytin olduğunu ifade etti. Bursa'da 441 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıldığını ifade eden Müdür Acar, 'Tarımsal hasılaya en fazla katkıyı sağlayan ürün zeytin. Türkiye'de zeytin denince ilk akla gelen yer ise Gemlik'tir. Bugün burada üreticilerimize ekipman desteği sağlıyoruz. Hasat sezonunun bereketli geçmesini diliyorum.' dedi.

Zeytin selesi ve yaygısı dağıtım törenine ayrıca Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Borsası Başkanı Özden Çakır, Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Program, Engürücük Mahallesi'nde yapılan sembolik zeytin hasadıyla sona erdi.