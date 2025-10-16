Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir TIR'a yönelik operasyonda 85 adet 'Cancan' cinsi güvercin ele geçirdi. Sağlıksız koşullarda bulunan güvercinler kurtarılarak güvenli bir merkeze nakledildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin şüpheli tespit etmesi üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir Tır'da arama yaptı.

Düzenlenen 'kanatlı' operasyonda; nadir ve değerli bir ırk olarak bilinen 85 adet Cancan Güvercini ele geçirildi.

Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarılarak güvenli bir alana nakledilirken, olayla ilgili Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

Bakanlık, 'Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kaçakçılıkla mücadelede sadece milli ekonomiyi değil, canlıların ve doğal hayatın korunmasını da aralıksız sürdürüyor' ifadesini kullandı.