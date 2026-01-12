Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyetleri aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 23,93 oranında arttı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre, Kasım ayında malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,70, işçilik endeksi ise yüzde 0,12 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme maliyetleri yüzde 20,48, işçilik maliyetleri ise yüzde 30,98 yükseldi.

BİNA İNŞAATINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 23,50

Bina inşaatı maliyet endeksi Kasım ayında aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 23,50 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 yükselirken; yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 20,03, işçilik maliyetleri ise yüzde 30,37 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 25,33 artış gösterdi. Bu grupta aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,72 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 21,90, işçilik maliyetleri yüzde 33,14 yükseldi.

Açıklanan veriler, inşaat sektöründe özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artışın maliyet baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.