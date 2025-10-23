Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak yasal dayanak güncellendi, yeni görev birimleri kuruldu, sınav sistemi ve konuları yenilendi. Ürün güvenliği denetimleri sıkılaştırılırken, atama ve yedek listeler netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler gerçekleştirdi.

Yeni yönetmelik ile denetmenlik sisteminde yenilikler ve güncellemeler getirildi.

Yönetmeliğin temel değişiklikleri şu şekilde:

Yönetmeliğin dayanağı olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri esas alınacak.

YENİ GÖREV BİRİMLERİ KURULDU

Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıkları oluşturuldu. Bu birimler, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi denetimlerinde görev yapacak ve çalışma düzeni grup başkanları tarafından yönetilecek.

Giriş sınavlarında yazılı ve sözlü sınav uygulaması detaylandırıldı. Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı KPSS puanlarına göre sınırlandırıldı, sözlü sınavda ise yüksek puanlı adaylar öncelikli olacak. Gıda mühendisliğinden lojistik yönetimine kadar pek çok alanda detaylı yazılı sınav konuları belirlendi.

Başarılı adaylar için atama ve yedek liste uygulaması netleştirildi. Yedek adaylar, boşalan kadrolara sınav yapılana kadar atama için değerlendirilecek.

Ürün güvenliği denetimleri grup başkanları atanacak, denetmenlerin uyumlu ve etkin çalışması sağlanacak. Ayrıca teknik düzenlemeler, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri daha sıkı ve düzenli yürütülecek. Dış ticaret denetimleri genellikle tek denetmen tarafından yapılacak, iç piyasa denetimleri ise en az iki denetmenle gerçekleştirilecek.

Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinde başarı için ayrı ayrı en az 70 puan alma şartı getirildi. Sınav sonuçlarına itiraz prosedürü de belirlendi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz