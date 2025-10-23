Çevre Bakanlığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde denizlerde atık bertarafı ve karbon depolama için yeni hükümler getirdi. Korunan alanlar dışında 250 metre derinlikte tehlikesiz atık bertarafı ve karbon depolama izinli hale geldi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde güncel düzenlemeler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle, denizlerimizde atık bertarafı ve karbon depolama konularında yeni hükümler getirildi.

Yönetmeliğin 23. maddesine eklenen düzenlemeye göre, korunan alanlar dışında, denizlerimizin 250 metreden daha derin bölgelerinde bulunan doğal anoksik tabakalarda tehlikesiz inorganik atıkların, deniz tabanına döşenecek boru hatlarıyla taşınarak bertaraf edilmesine izin veriliyor. Ayrıca sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla bu alanlarda karbonun yutak veya depolama alanı olarak kullanılması mümkün hale getirildi.

Buna ek olarak, Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon tesislerine ilişkin tablolarda da değişiklik yapılarak, deniz ortamına yapılan deşarjlarda klorür ve sülfat kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi.