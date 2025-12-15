Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne dek büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçenin, Türk Yüzyılı'nın ses bayrağı olduğunu vurgulayarak '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kasım ayında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda ilan edilen '15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında, 'Dilimiz, hem çocuklarımızın kendilerini iyi ifade edebilmeleri hem de bizi bir arada tutan güçlü bir referans kaynağıdır. Teknolojinin tüm dünyayı belirli sınırlara ve dillere mahkûm etme tehdidi karşısında her birimiz, Türkçeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne dek büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçe, Türk Yüzyılı'nın ses bayrağıdır. Bu vesileyle 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutluyor, bu önemli günün Türk dünyasının ortak mazisi ve mirası olan Türk dilinin korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmasını diliyorum.' diye konuştu.