Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, ekonomi, enerji, ulaştırma, dijital dönüşüm ve dış politika alanlarında kapsamlı hedefler içeren vizyon belgesinin Türk Devletleri arasındaki iş birliğini somut projelere dönüştüreceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, vizyon belgesinin 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım sunduğunu belirterek, Türk Devletleri'nin mevcut potansiyelini verimli şekilde harekete geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vizyon belgesinin; ekonomik entegrasyon, kültürel iş birlikleri, enerji güvenliği, ulaştırma ağları, eğitim ve gençlik politikaları gibi geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Erdoğan, ülkeler arasında son dönemde artan karşılıklı güvenin bu hedeflerin uygulanabilirliğini güçlendirdiğini söyledi. Erdoğan, bu sayede Türk Dünyası'na yönelik planların soyut hedeflerden çıkıp somut projelere dönüştüğünü dile getirdi.

Enerji ve ulaştırmanın kritik başlıklar olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapı çalışmalarının birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmesinin Türk Dünyası'nı küresel ölçekte yükselen bir ekonomik güç odağına dönüştüreceğini belirtti. Erdoğan, Türk Devletleri ile dış ticaret hacmini orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve lojistik stratejilerinin vizyonun önemli ayaklarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Orta Koridor, Bakü-Nahçıvan hattı ve Hazar geçişli güzergâhların entegre bir sistem haline getirilmesinin ticaret akışını hızlandıracağını kaydetti.

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, ortak dış politika mekanizmalarının oluşturulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığının artırılması hedeflerine de yer verdiklerini belirten Erdoğan, sürdürülebilir bölgesel entegrasyon için finansal mekanizmaların kurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyon belgesinin ayırt edici yönünün somut iş birliği önerileri olduğuna dikkat çekerek; Türk Dünyası Verimlilik Ajansı, Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Çevre Fonu, Acil Müdahale ve Sağlık Destek Birimi ile Ortak Dil Platformu gibi projelerin ortak ve müreffeh bir gelecek için önemli adımlar olacağını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının sonunda bir müjde de vererek, vizyon belgesinin hayata geçirilmesi amacıyla bir düşünce ve araştırma merkezinin kurulmasının planlandığını açıkladı. Bu merkezin Türk Dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.