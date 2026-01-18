İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yıllardır atıl durumda kalan ve kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen alanın kamusal kullanıma kazandırılması için TMSF ile yürütülecek sürece oy birliğiyle onay verdi. Başkan Cemil Tugay, protokolün imzalanması ve sürecin yönetilmesi konusunda yetkilendirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı son oturumunda, kent gündemini yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Kamuoyunda 'Basmane Çukuru' olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki taşınmazın geleceğine ilişkin süreçte somut bir adım atıldı. Meclis, alanın kamusal kullanıma kazandırılması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile imzalanacak niyet protokolüne ilişkin yetkiyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a oy birliğiyle verdi.

Alınan karar doğrultusunda Başkan Tugay, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından nihai protokolün onaylanması, imzalanması ve sürecin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Toplantıda ayrıca, Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Konak'taki Atamer, Mehmet Akif ve Saygı mahallelerinde meydana geldiği belirtilen zemin hareketlerine ilişkin bir önerge de gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanması planlanan iş birliği protokolü, ilgili komisyonlara havale edildi.

Öte yandan, SİT alanı statüsündeki Kültürpark için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları da Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi. Koruma Kurulu'nun onayından geçen planlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık onayının ardından plan yürürlüğe girecek.