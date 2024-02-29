TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenlenmişti ama ihale iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu yaptığı son toplantıda ihale sonuçlarını değerlendirdi ve ihaleyi iptal etti.. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer alırken, Saran Medya'nın teklifi yıllık 150 milyon euroya yükselttiği ama bunu kademeli olarak ödemek istediği öğrenildi. Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu'nun, ihale süresinin 3 yıldan 5 yıla uzatılmasını talep ettiği de belirtildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.



Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.



TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.



Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur."

SARAN MEDYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Yayın ihalesine katılan ve en yüksek teklifi veren taraflardan biri olan Saran Medya, yayın ihalesinin iptal süreci ile ilgili bir açıklama yaparak TFF'ye tepki gösterdi. İşte Saran Medya tarafından yapılan açıklamanın tamamı...

''Kamuoyunun yakından takip ettiği TFF Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları İhalesi’nin sonucunu büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamış bulunuyoruz. Adaletli, rekabete ve kamu vicdanına uygun bir yayın hakları ihalesi, tıpkı iki sene önce olduğu gibi maalesef yine gerçekleştirilememiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir.

Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır. TFF tarafından yapılan açıklamadan anlaşılmaktadır ki, şartnameye uygun teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmiş bir yayıncıyla devam etme arzusu, sayın TFF yönetimi ve kulüplerimiz için de bir alışkanlık haline gelmiştir.

Saygıdeğer kamuoyunu, rekabete baştan aşağı aykırı ilerleyen süreçler nedeniyle, üç yıl sonraki ihaleye yerli ve yabancı hiçbir yayıncı ilgi göstermediğinde, Türk Futbolunun değerinin bugün alınan bu hukuktan uzak, TFF’nin kendi talimatlarıyla uyumsuz kararla nasıl etkileneceğinin takipçisi olmaya davet edeceğiz. Öte yandan, Saran Holding 30’dan fazla ülkede olduğu gibi Türkiye’de uluslararası spor organizasyonlarına ve liglerine yatırıma; sporseverlerin hak ettiği yayın anlayışını sürdürmeye devam edecektir. Ancak kamuoyu şunu da kesin olarak bilmelidir ki, grubumuz oynanan bu ihale tiyatrosunun dekoru olmayı daha fazla kabul etmeyecektir. İhale şartnamesine yegâne uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon Euro üzerinde, açık ara en yüksek teklifi veren Saran Holding’in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi.

Zira, ihalenin mantığı, şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmasıdır. Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu, son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki, TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbol camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Saygılarımızla ''