İSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin eğitime gönül veren ve en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçısı Zeki Müren'i doğum günü olan 6 Aralık'ta, özel bir filmle andı. Yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan film, Sanat Güneşinin gençlerin geleceğine bıraktığı kalıcı ışığı anlamlı bir dille yeniden hatırlattı.

'Doğdu Güneşimiz' başlıklı film, Türkiye'nin dört bir yanında eğitim hayatını sürdüren gençleri sahneye taşıdı. Sınıflarda, laboratuvarlarda, müzik atölyelerinde çalışan öğrencilerin üzerine vuran bir güneş ışığı beliriyor; ilerleyen her sahnede bu ışık büyüyor, güçleniyor ve yol gösteren bir aydınlığa dönüşüyor. Film boyunca Zeki Müren'le özdeşleşen 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısı eşlik ederken, gençlerin umutla parlayan gözleri şarkının sözleriyle duygusal bir bağ kuruldu.

Hatırlanacağı gibi Zeki Müren'in TEV'e emanet ettiği miras, 4 bini aşkın burs ile gençlerin eğitim hayatına dokundu. Sanatçının vefatından sonra kurulan TEV Zeki Müren Burs Fonu, bugüne dek 4 bini aşkın burs imkânı sağlarken, bu fondan desteklenen öğrencilerin önemli bir bölümü eğitim yaşamlarını başarıyla tamamlayarak alanlarında yetkin profesyoneller haline geldi.