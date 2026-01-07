TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların prim borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin 2026 yılı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı ve ilaç teminindeki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmişte borçlu olan esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını anımsatarak, 2016 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlarla bu sorunun çözüldüğünü belirtti. Palandöken, 'Esnaf ve sanatkârlarımız, borçlu olsalar dahi kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleriyle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek' dedi ve uygulamanın 2026 yılı 31 Aralık tarihine kadar sürdürüleceğini duyurdu.

Esnaf ve sanatkârların borçlarının yapılandırılması ya da 2 ay ve

üzeri prim borcu bulunması durumunda, geçmişte sağlık hizmetlerinden yararlanamadıkları biliniyordu. Ancak 2016 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı:

Hizmetlere erişimde ilerleme sağlansa da ilaç temininde hâlen sorunlar yaşandığını ifade eden TESK Başkanı Palandöken, 'İlaç sorunu çözüldüğünde esnafımızın tedavi olma imkânı artacak ve sağlık açısından daha verimli bir süreç yaşanacaktır' diye konuştu.

Palandöken, prim borçları dolayısıyla ödemelerini zamanında yapamayan esnafın bu düzenlemeyle rahatladığını vurgularken, ilaç erişim sorunlarının da kısa sürede çözüleceğine inandığını söyledi. Palandöken, 'Hastaneye gidip teşhis konulabilmesi sağlandı. Artık önümüzdeki görüşmelerle ilaç temini de çözüme kavuşacak ve problem olmaktan çıkacak' dedi.