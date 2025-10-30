Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, sınır güvenliği ve yasa dışı geçişlerle mücadele faaliyetlerine ilişkin son bir haftalık verileri paylaştı. Suriye'de 6 kilometrelik tünel imha edilirken, yıl başından bu yana 8 binden fazla kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlara ilişkin son verileri açıkladı.

SURİYE'DE 6 KİLOMETRELİK TÜNEL İMHA EDİLDİ

Bakanlık açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son bir hafta içinde 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, Sınır ötesinde ve yurt içinde arazi arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü, Tel Rıfat ve Menbic'te imha edilen 6 kilometrelik tünel ile birlikte, Suriye harekât alanlarında imha edilen toplam tünel uzunluğunun 708 kilometreye ulaştığını duyurdu.

HUDUTLARDA YASA DIŞI GEÇİŞLERE GEÇİT YOK

Etkin güvenlik önlemleri sayesinde son bir hafta içinde; 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 kişinin sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandığı, 881 kişinin ise geçemeden engellendiği bildirildi. Yıl başından bu yana 8 bin 205 kişi yakalanırken, 55 bin 600 kişinin sınırı geçemeden engellendiği açıklandı.

Hudut birliklerinin sürdürdüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kapsamında; Van hudut hattında 123 kilogram uyuşturucu madde, Hakkâri hudut hattında 36 kilogram sarma altın ele geçirildi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'milletin huzuru ve devletin bekası için risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceğini' vurguladı.