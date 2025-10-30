Bunlar da ilginizi çekebilir

Millî Savunma Üniversitesi'nde 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay MYO öğrencisi eğitim görüyor.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleşen haftalık basın toplantısında 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında 49 Suriyeli öğrenci, 31 Ekim'de Harp Okulları'nda eğitime başlayacağını duyuran Bakanlık, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 ikinci tur toplantısının 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildiğini, 2025 faaliyetlerinin gözden geçirilerek, 2026 yılı planının görüşüldüğünü kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barışa katkılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 49 Suriyeli öğrencinin 31 Ekim'de Harp Okulları'nda eğitime başlayacağını açıkladı. Bakanlık, haftalık bilgilendirme toplantısında İzmir'de Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler toplantısının yapıldığını, karma voleybol maçının ise 3-5 Kasım'da olacağını duyurdu.

