Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetleri ile hudutlarda son bir haftada yakalanan kişi sayılarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın karada, denizde ve havada ülke savunmasını sağlama görevine kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, geçen hafta içinde terörle mücadele kapsamında 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, sınır ve ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

HUDUT GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

Bu arada hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir haftada sınırdan yasa dışı geçmeye çalışan 108 kişi yakalandığını 551 kişi ise hududu geçemeden engellendiğini duyuran Sözcü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2026 yılı başından bu yana yakalanan kişi sayısının bin 74, geçişi engellenen kişi sayısının ise 10 bin 265 olduğunu açıkladı. Tuğamiral Aktürk, TSK'nın hudut güvenliği ve terörle mücadeledeki kararlılığının sürdüğünü vurguladı.