Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde bugünden itibaren etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 1 Mart 2026 Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın 1 Mart 2026 Pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk etmesi tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, 1 Mart Pazar günü yağışın sona ermesinin ardından yurtta havanın mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ CUMA ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışların 27 Şubat 2026 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

Başkentte de bugün sıcaklıkların azalması ile birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı tahmin ediliyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat - 05 Mart 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3 °C

İstanbul: 2 °C

İzmir: 3 °C

Konya: -2 °C

Kocaeli: 3 °C

Bolu: -5 °C

Samsun: 1 °C

Trabzon: 4 °C

Tokat: -5 °C

Erzurum: -14 °C

Eskişehir: -2 °C

Afyonkarahisar: -7 °C

Balıkesir: 0 °C

Sivas: -8 °C