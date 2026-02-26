AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile bir araya gelerek deprem sonrası yapılan konutların altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen illerde yapılan deprem konutlarının ulaşım altyapılarıyla birlikte inşasında bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar ele alındı. Ayrıca, afet ve acil durum yönetiminde kurumlar arası koordinasyon, akredite ekiplerin yetiştirilmesi ve ilgili diğer hizmetler değerlendirildi.

Toplantıya AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan, Karayolları Yol Yapım Daire Başkanı Zafer Özdemir ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen illerin yeniden inşasında özveriyle çalışan tüm kurumlara teşekkür etti.