Türk Patent ve Marka Kurumu'nun marka tescil başvurularında esas alınacak mal ve hizmet sınıflandırmasına ilişkin yeni düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024/2 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılırken, başvurular artık güncellenen listeye göre değerlendirilecek.

ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanan 'Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ, Türkiye'nin taraf olduğu Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümleri doğrultusunda hazırlanan Nis Sınıflandırması esas alınarak düzenlendi. Dayanak olarak ise Sınai Mülkiyet Kanunu gösterildi. Yeni tebliğle birlikte marka tescil başvurularında sınıflandırma uygulamasında birlik ve güncellik sağlanması hedeflendi.

34 MAL, 11 HİZMET SINIFI

Tebliğe göre EK-1'de yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi'nde mallar 34, hizmetler ise 11 sınıfta toplandı. Listede bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenirken, bu başlıkların ilgili Nis sınıfındaki tüm mal veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecek. Listede açıkça yer almayan mal veya hizmetler ise; aynı sınıfta benzer nitelik, amaç ya da fonksiyona sahip gruplarla birlikte değerlendirilebilecek.

35. SINIFA ÖZEL DÜZENLEME

Başvurularda 35'inci sınıfta yer alan 'malların bir araya getirilmesi hizmetleri' ifadesi kullanıldığında, ilgili bölüme yalnızca mal veya mal gruplarının yazılması gerekecek. Hizmet gruplarına bu kapsamda yer verilemeyecek.

Söz konusu güncellenen sınıflar ve detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz