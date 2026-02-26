Şanlıurfa Viranşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve yüzlerce mühimmat ele geçirildi; 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Viranşehir ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir silah ve mühimmat ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 6 ayrı adreste yapılan aramalarda; 8 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 10 adet tabanca, 12 adet otomatik av tüfeği, 4 adet av tüfeği, 59 adet şarjör, 1.271 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ele geçirildi.

8 Adet Uzun Namlulu Piyade Tüfeği

Olayla bağlantılı olarak 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.