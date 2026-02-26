Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirirken; 1 kişiyi gözaltına aldı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda önemli bir başarı elde etti.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir TIR'da toplam 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzün uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları operasyon kapsamında; Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan şüpheli bir TIR'da

???? 22 Kilo 500 Gram: pic.twitter.com/Ak9NjFxt0Z — Edirne İl Emniyet Müdürlüğü (@EdirneEmniyet) February 25, 2026

Operasyon kapsamında, Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçlamasıyla 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, gençleri ve toplumu zehirlemeye yönelik bu tür suçlarla mücadelelerinin aralıksız süreceğini vurguladı.