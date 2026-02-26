Balıkesir'de 25 Şubat'ta düşen F-16 savaş uçağı kazasıyla ilgili kırım ekibi inceleme yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pilot Hava Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit düşmesiyle ilgili taziye dileğinde bulundu. Kaza sebebi, incelemenin ardından açıklanacak.

ANKARA (İGFA) - Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan ve 25 Şubat'ta kaza kırıma uğraması sonucu bir pilotun şehit olduğu F-16 savaş uçağı ilei ilgili kaza kırım ekibinin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, elim kazayla ilgili taziyede bulunuldu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını açıklarken, kazada şehit olan Pilot Hava Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet; ailesine, TSK ile asil millete başsağlığı diledi.