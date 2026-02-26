İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki bazı taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına yönelik girişimlere Mustafa Kemal Atatürk imzalı resmi belgeyle yanıt verdi.

İZMİR (İGFA) - Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçtiğini gösteren resmi belgelere ait görseller tarihi yapının duvarlarına asıldı.

Uzun yıllardır Meslek Fabrikası olarak kentlilere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulması girişimine yönelik tepkiler sürüyor. Bir yandan hukuki yollara başvurarak İzmirlinin hakkını koruma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi, haklılığının en güçlü kanıtlarından biri niteliğindeki belgenin görsellerini de dev posterler haline getirdi.

Halkapınar'daki yapının belediyenin mülkiyetine geçişine ilişkin 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnamenin yer aldığı görseller yoldan geçenlerin okuyabileceği şekilde binanın duvarlarına asıldı.

Söz konusu kararnamede taşınmazın, dönemin İzmir Belediyesi tarafından 185 bin lira bedelle kamu yararı gereği istimlak edildiğine ve ödemelerin taksitlendirilmesine ilişkin ifadeler yer alıyor.