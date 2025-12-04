Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele, hudut güvenliği ve operasyon bölgelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin güncel verileri açıkladı. Menbic'de imha edilen tünelle birlikte Suriye hattında yok edilen tünel uzunluğu 728 kilometreye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke güvenliği için yürüttüğü operasyonlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI OPERASYONLAR

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasına göre son bir hafta içinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Operasyon bölgelerinde mayın, EYP, mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına devam edildi.

Teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler kullanılamaz hâle getirildi.

Menbic'te imha edilen 3 kilometrelik tünel ile birlikte Suriye harekât alanlarında toplam 728 kilometre tünel etkisiz hâle getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1996508014040510681

HUDUTLARDA SIKI DENETİM: 257 YAKALAMA

Süren hudut güvenliği faaliyetlerinde geçtiğimiz hafta aralarında 1 terör örgütü mensubunun da bulunduğu 257 kişi yakalandı.

Böylece 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256'ya ulaştı.

Bu hafta engellenen bin 90 kişiyle, yıl içinde engellenen toplam kişi sayısı 60 bin 548 oldu.

Ayrıca Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetlerin kesintisiz ve kararlılıkla süreceğini vurguladı.