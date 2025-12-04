Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen 'Afrika'nın Kalbinde Süregelen Çatışma: Sudan'da Barış Arayışı' panelinde Sudan'daki ağır insani kriz, barış girişimleri ve Türkiye'nin sahadaki rolü ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlıkta düzenlenen 'Afrika'nın Kalbinde Süregelen Çatışma: Sudan'da Barış Arayışı' paneline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, Sudan'da 2023 Nisan'ından bu yana devam eden çatışmaların ülkeyi büyük bir insani felakete sürüklediğini söyledi.

Duran'ın paylaştığı verilere göre Sudan'da 31 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç, yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Ayrıca 3 milyon Sudanlı, güvenlik nedeniyle komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Eğitim, sağlık, güvenlik ve altyapı gibi birçok alanda yaşanan yıkımın, 'yalnızca Sudan'ın değil tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren büyük bir trajedi' olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, Sudan'daki krizin uluslararası sistemin çatışmaları önleme ve çözme konusundaki eksikliklerini yeniden ortaya koyduğunu belirterek, Afrika'daki insani krizlerin küresel önceliklerde yeterince yer bulmadığını ifade etti. Duran, 'Uluslararası toplum, Sudan'da yaşanan felaketi acilen idrak etmeli ve harekete geçmelidir' dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sudan'ın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini söyleyen Duran, Ankara'nın çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi için yoğun çaba gösterdiğini, insani yardımlar ve sahadaki çalışmalarla Sudan halkının yanında olmaya devam ettiğini kaydetti. Panelin, Sudan'daki insani krize yönelik küresel farkındalığın artmasına ve barış çabalarının güçlenmesine katkı sunmasını dileyen Duran, tüm katılımcılara teşekkür etti.