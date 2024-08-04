PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan hapis cezası ile aranan şüpheli Bilecik'te yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekipleri, Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ”PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

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Şüpheli şahıs emniyetteki ifadeleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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