Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin 2012'de verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaşımına göre, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları, tıbbi belgeler ve tanık ifadeleri incelendi. Soruşturma sonucunda 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından dosyanın yeniden incelenmesinin ardından, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmeleri doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Bunun üzerine soruşturma yeniden başlatılırken, dosyaya gizlilik kararı getirildi ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yeniden yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen soruşturmayla Kozinoğlu'nun ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması amaçlanıyor.

Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.



Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 7, 2026

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheli ölümler ve faili meçhul dosyaların üzerinden yıllar geçse dahi yeniden incelenmeye devam edileceğini belirterek, hiçbir dosyanın unutulmasına ve hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.